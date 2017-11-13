Экс-глава Самары Фурсов не попал в правительство Азарова

Самара, , 13:58 — REGNUM Уволенный с поста главы Самары Олег Фурсов «повис в воздухе», так и не став областным министром труда, занятости и миграционной политики, пост которого должен был занять 1 ноября. До сих пор не решен вопрос с супругой бывшего градоначальника Ольгой Фурсовой, занимающей должность замминистра, руководителя департамента занятости минтруда области, сообщает ИА REGNUM. Кроме того, появилась информация о том, что городская дума приняла к сведению прекращение полномочий Фурсова, но не прекратила их.

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Напомним, 31 октября Самарская городская дума утвердила досрочное прекращение полномочий главы города — такая информация предоставлена пресс-службой городского парламента.

«31 октября гордума Самары рассмотрела вопрос о досрочном прекращении полномочий главы Самары Олега Фурсова. Депутаты решение поддержали», — отметили в городском парламенте.

13 ноября «Эхо Москвы в Самаре» со ссылкой на источники в областном правительстве проинформировало, что «городские депутаты должны были не принимать к сведению отставку Фурсова, как в случае с избранным мэром, а прекратить полномочия формально ими утверждённого сити-менеджера по представлению так называемой конкурсной комиссии». Процедурный казус гордума исправит на очередном заседании 16 ноября.

Отметим, на официальном сайте самарского минтруда, врио министра является Ирина Никишина.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению политических экспертов, врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров решил «сохранить лицо» отправленному им в отставку главе Самаре Олегу Фурсову, предложив должность в областном правительстве — министра труда, занятости и миграционной политики, которую Фурсов занимал до назначения градоначальником. 26 октября уволенный мэр написал заявление «по собственному желанию», а 31 октября депутаты гордумы большинством голосов проголосовали за досрочное прекращение его полномочий.

Напомним, покровителями Фурсова называют экс-губернатора Самарской области Константина Титова и главу Минтруда РФ Максима Топилина.

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