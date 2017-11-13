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Пучдемон: У независимости Каталонии есть альтернативы

Политика

Бывший глава Женералитета допускает альтернативы независимости региона

Брюссель, 13 ноября 2017, 13:39 — REGNUM  Бывший глава Женералитета Карлес Пучдемон всегда был готов рассмотреть разные варианты отношений с Испанией и не придерживается лозунга «независимость или смерть». Об этом он заявил 13 ноября в интервью бельгийской газете Le Soir.

По мнению Пучдемона, по-прежнему существует альтернатива независимости Каталонии.

«Сейчас и всегда я был готов строить другие отношения с Испанией», сказал бывший глава Женералитета.

Отвечая на вопрос, придерживается ли Пучдемон лозунга «независимость или смерть», каталонский политик ответил, что никогда так не думал, он придерживается соглашения с Мадридом.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 ноября 2017 года арестованная бывший председатель парламента Каталонии Карме Форкадель в зале суда признала законность применения 155-й статьи конституции Испании, которая позволяет ввести прямое управление в автономном сообществе. Она также заявила, что независимость была символической.

9 ноября в Мадриде начался суд над депутатами парламента Каталонии. Судебному преследованию также подверглись члены правительства, в том числе КарлесПучдемон, который в настоящее время скрывается в Бельгии.

Читайте ранее в этом сюжете: Спикер парламента Каталонии: независимость была символической

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Референдум о независимости Каталонии
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