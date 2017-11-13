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Саудовская Аравия обвиняется в пытках заключенных в Йемене

Политика

В одной из 18 секретных тюрем пытают заключенных

Сана, 13 ноября 2017, 13:39 — REGNUM  Высокопоставленный йеменский чиновник, а также члены семей заключенных, заявили, что коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, осуществляет пытки заключенных на территории страны, сообщает 13 ноября Associated Press.

В частности, государственный служащий отметил, что в понедельник 13 ноября из аэропорта Риян было перемещено 133 заключенных в тюрьму Мукалла, в которой и происходят пытки.

Данная тюрьма является одной из 18 секретных тюрем, управляемых ОАЭ или их союзниками. Заключенные данного учреждения не раз заявляли о том, что против них применяются запрещенные методы воздействия. Коалиция отвергает подобные обвинения.

Напомним, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года, когда повстанцы-хуситы свергли президента страны Хади Мансура и захватили большую часть страны, включая столицу Сана.

В 2015 году в конфликт вмешалась коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к разрастанию и затягиванию конфликта.

ООН обвиняет Эр-Рияд в военных преступлениях на территории Йемена, в частности в регулярных бомбардировках мирного населения, в ходе которых гибнет огромное количество детей.

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Ситуация в Йемене
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