Путин выразил соболезнования лидерам Ирана и Ирака после землетрясения

Москва, , 13:27 — REGNUM Президент России Владимир Путин выразил соболезнования главе Ирана Хасану Рухани и лидеру Ирака Фуаду Маасуму в связи с многочисленным человеческими жертвами после землетрясения на границе двух стран. Об этом говорится в телеграммах, опубликованных 13 ноября на сайте Кремля.

«Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате стихийного бедствия», — говорится в телеграмме.

Путин выразил Маасуму «самые искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями землетрясения в провинции Сулеймания». Российский лидер также выразил соболезнования Рухани.

«Уважаемый господин президент, примите глубокие соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами и значительными разрушениями, вызванными мощным землетрясением на западе Ирана», — говорится в сообщении.

Напомним, накануне вечером на ирано-иракской границе произошло землетрясение магнитудой 7,2. Эпицентр подземных толчков находился на глубине 10 км в 32 км от иракского города Халабаджа.

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По последним данным, в результате землетрясения погибли 328 человек, более двух тысяч пострадали. Более 70 тыс. человек остались без жилья.

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