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Песков: Пресс-конференция Путина состоится в декабре

Политика

«Это произойдет в декабре»

Москва, 13 ноября 2017, 13:17 — REGNUM  Президент Российской Федерации Владимир Путин даст большую пресс-конференцию в декабре 2017 г. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков журналистам.

«По традиции большая пресс-конференция (Путина) состоится ближе к концу года, — сказал Песков. — Это произойдет в декабре».

При этом представитель Кремля отметил, что точная дата пока не определена.

Ранее агентство РБК со ссылкой на неназванного федерального чиновника сообщило, что глава РФ Владимир Путин «определился, что будет участвовать» в президентских выборах-2018.

По словам источника, в Кремле уже обсуждается сценарии того, как и когда российский лидер объявит о своем решении.

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Пресс-конференция Владимира Путина

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