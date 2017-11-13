Трамп и Дутерте обсудили борьбу с наркоторговлей

Манила, , 12:56 — REGNUM Президент США Дональд Трамп и глава Филиппин Родриго Дутерте провели переговоры в рамках саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Маниле, в ходе которых обсудили борьбу с наркотиками, сообщает 13 ноября ABS-CBN news.

По данным телеканала, лидеры двух стран в ходе переговоров обсудили кампанию филиппинского президента по борьбе с наркотиками и наркоторговлей, при этом вопрос прав человека во время встречи не поднимался.

Кроме того, глава Белого дома отметил, что всегда был другом Дутерте и его команды, в отличие от администрации предыдущего президента США. По словам Трампа, между двумя странами «всегда были прекрасные отношения».

«Мне очень приятно находиться здесь. Погода всегда хорошая», — добавил американский лидер.

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Напомним, ранее Родриго Дутерте высоко оценил Дональда Трампа, однако отметил, что если во время встречи он поднимет вопрос нарушения прав человека на Филиппинах, ему укажут на дверь.

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Как сообщало ИА REGNUM, 31-й саммит АСЕАН открылся в Маниле 13 ноября. В мероприятии примут участие главы 19 государств.

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