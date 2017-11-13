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Тысячи йеменцев протестуют против закрытия портов страны Саудовской Аравией

Политика

Манифестанты скандировали лозунги, осуждающие закрытие портов Йемена, а также авиаудары Саудовской Аравии по мирным гражданам

Сана, 13 ноября 2017, 12:49 — REGNUM  Тысячи граждан Йемена вышли на улицы Саны в знак протеста против блокады, организованной коалицией, возглавляемой Саудовской Аравией, сообщает 13 ноября Anadolu.

Протестующие собрались недалеко от офиса Организации Объединенных Наций. Манифестанты скандировали лозунги, осуждающие закрытие портов Йемена, а также авиаудары Саудовской Аравии по мирным гражданам.

Напомним, Саудовская Аравия закрыла доступ к портам Йемена после того, как постанцы-хуситы, контролирующие большую часть страны, нанесли ракетный удар по Эр-Рияду.

Как утверждают представители коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, данная мера была необходима для предотвращения поставок вооружения хуситам.

В ответ на закрытие портов, хуситы пригрозили начать атаку на военные корабли и нефтяные танкеры коалиции.

Гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. После того, как повстанцы хуситы захватили большую часть страны в гражданскую войну вмешалась коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации конфликта.

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