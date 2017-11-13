Путин встретится с президентом Южной Осетии

Москва, 13 ноября 2017, 12:32 — REGNUM Сегодня, 14 ноября, президент России Владимир Путин встретится с президентом Республики Южная Осетия Анатолием Бибиловым, сообщается на сайте Кремля
Президент Южной Осетии посетит Россию с официальным визитом.
Главы двух государств в ходе переговоров намерены обсудить актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.
Также на встрече будут рассмотрены аспекты многоплановой работы по реализации договора между Россией и Южной Осетией о союзничестве и интеграции от 18 марта 2015 года.
Кроме того, Путин и Бибилов наметят дальнейшие пути совершенствования внешнеполитической координации.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2017 года в Южной Осетии прошли выборы президента республики. Тогда основными фаворитами являлись действующий президент Леонид Тибилов и председатель парламента Анатолий Бибилов. По результатам выборов победил Анатолий Бибилов.
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