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Путин встретится с президентом Южной Осетии

Политика

Главы государств обсудят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества

Москва, 13 ноября 2017, 12:32 — REGNUM  Сегодня, 14 ноября, президент России Владимир Путин встретится с президентом Республики Южная Осетия Анатолием Бибиловым, сообщается на сайте Кремля

Президент Южной Осетии посетит Россию с официальным визитом.

Главы двух государств в ходе переговоров намерены обсудить актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.

Также на встрече будут рассмотрены аспекты многоплановой работы по реализации договора между Россией и Южной Осетией о союзничестве и интеграции от 18 марта 2015 года.

Кроме того, Путин и Бибилов наметят дальнейшие пути совершенствования внешнеполитической координации.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2017 года в Южной Осетии прошли выборы президента республики. Тогда основными фаворитами являлись действующий президент Леонид Тибилов и председатель парламента Анатолий Бибилов. По результатам выборов победил Анатолий Бибилов.

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Внешняя политика России
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