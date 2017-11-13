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Заседание межпарламентской группы дружбы с Молдавией пройдет до конца года

Политика

Об этом сообщил президент Молдавии

Москва, 13 ноября 2017, 12:22 — REGNUM  Заседание межпарламентской группы Молдавия-РФ пройдет в Москве в 2017 г., сообщил президент Молдавии Игорь Додон после встречи со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

«До конца 2017 года состоится заседание межпарламентской группы дружбы Молдавия-Россия в Москве, а в 2018 году — в Кишиневе. Возобновляем диалог и стратегическое партнерство между нашими странами», — сообщил Додон в соцсети.

В ходе встречи обсуждались вопросы межпарламентского сотрудничества между двумя странами, в частности, возобновление деятельности Межпарламентской группы дружбы Молдавия-Россия.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Додон на встрече в российским президентом Владимиром Путиным в Сочи заверил, что не подпишет ни один антироссийский закон, даже если парламентское большинство проголосует за него.

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