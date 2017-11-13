Шахматист Карякин и хоккеист Малкин вступили в Putin Team

Москва, , 12:10 — REGNUM Двукратный чемпион мира по хоккею Евгений Малкин и вице-чемпион мира по шахматам Сергей Карякин объявили о присоединении к движению Putin Team.

«Putin team. Я в команде», — написал Малкин в своём Instagram, выложив фото с президентом России.

«Всегда открыто поддерживал Владимира Путина, но теперь, наконец, могу сделать это официально. Putin team. Я в команде!», — написал в своём Twitter Карякин.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 ноября нападающий сборной России по хоккею и клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин объявил о создании общественного движения под названием Putin Team в поддержку президента России Владимира Путина.

В Кремле инициативу хоккеиста поддержали. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что приветствует желание хоккеиста выразить поддержку президенту.

Читайте ранее в этом сюжете: «Команда Путина»: в Кремле поддержали инициативу Овечкина

Читайте развитие сюжета: Хоккеист Овечкин создал движение Putin Team