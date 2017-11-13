Лукашенко: народы России и Белоруссии – родственные

Минск, , 12:19 — REGNUM У граждан Белоруссии и России единое отечество, заявил 13 ноября президент республики Александр Лукашенко в ходе переговоров с главой Калининградской области Антоном Алихановым.

По словам белорусского президента, народы России и Белоруссии являются родственными народами, которые совместно строят свое будущее. Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия будет оказывать любое возможное содействие России в любых ситуациях.

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Глава Белоруссии добавил, что обе страны сталкиваются с одинаковыми проблемами, которые исходят от НАТО и ЕС.

«В экономике, знаете, в торговле каждый преследует там (в ЕС — ИА REGNUM) свои интересы. Не скажу, что они нас уж очень любят — и вас, и нас, Россию и Беларусь», — сказал Лукашенко.

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Он также отметил, что Белоруссия всегда была и будет оставаться на стороне России, несмотря на то, что некоторые могут называть политику республики прозападной.

Напомним, ранее Евросоюз заявил, что выделит Белоруссии для проведения реформ 136 млн евро до 2020 года. Из них порядка 50 млн евро будет выделено для развития белорусской экономики. В свою очередь, Минск никогда не отказывался от европейских денег.

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