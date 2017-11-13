Главный христианин Ливана посетит Саудовскую Аравию

Бейрут, , 11:49 — REGNUM Главная христианская религиозная фигура в Ливане кардинал Бечара эль-Рай отправился в Саудовскую Аравию для встречи с бывшим премьер-министром страны Саадом Харири, сообщает 13 ноября Associated Press.

Харири неожиданно для всех ушел в отставку 4 ноября, находясь в Саудовской Аравии/ Президент Ливана данную отставку принял, но отметил, что премьер-министр находится под домашним арестом, поэтому не свободен в своих действиях.

Харири отверг данное заявление, отметив, что вернется в Ливан в течение нескольких дней.

Как отмечают аналитики, поездка кардинала эль-Рая не связана с отставкой Харири, так как была запланирована до отставки премьер-министра.

Вышеупомянутый духовный лидер возглавляет секту мармонитов, крупнейшую христианскую общину Ливана, а также самую большую католическую церковь Ближнего Востока.

Отставка премьер-министра Харири привела к политическому кризису в Ливане, Саудовская Аравия обвинила в эскалации кризиса «Хезболлу» и Иран, которые, по мнению Эр-Рияда, захватили власть в стране.

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