МО РФ: 40 самолетов и вертолетов переброшены в Таджикистан

Душанбе, , 11:43 — REGNUM Для участия в совместных антитеррористических учениях, по информации Минобороны России, из Центрального военного округа (ЦВО) РФ в Таджикистан, на три оперативных аэродрома, переброшены около 40 единиц воздушной техники, 13 ноября передает Пятый канал.

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Боевые самолеты и вертолеты ВВС России прибыли на аэродромы страны-партнера по ОДКБ, сообщается о группе из шести бомбардировщиков Су-24М, шести самолетов штурмовой авиации Су-25СМ, а также о вертолетах Ми-8АМТШ «Терминатор» и Ми-24. Сообщается, что в учениях примут участие более 5 тыс. военнослужащих.

Самолеты в ходе учений будут прикрывать с воздуха развертывание частей и нанесут удары по условным террористическим группам. Также летчики обеспечат доставку военных грузов и высадку десантно-штурмовых групп.

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Напомним, в Таджикистане 10 ноября стартовали антитеррористические учения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ. Учения посвящены отработке совместных действий по ликвидации незаконных вооруженных формирований в горах.

Ранее ИА REGNUM писало, что десятидневные маневры будут проходить на пяти полигонах Хатлонской области Таджикистана, с задействованием подразделений и воинских частей всех входящих в ОДКБ стран — Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана — всего более 5 тыс. солдат и офицеров, 300 единиц бронетехники и артиллерии, а также 64 единиц боевой авиации.