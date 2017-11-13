Ряды армии США пополнят люди с психическими расстройствами

Вашингтон, , 11:31 — REGNUM Новобранцев, ранее имевших проблемы с психическим здоровьем, разрешено принимать в ряды Вооруженных сил (ВС) США. Такое решение было принято еще в августе 2017 г, однако известно о нем стало лишь сейчас. Об этом сообщает газета USA Today.

Так, армия США теперь может принимать в свои ряды людей, занимавшихся самоповреждением, страдавших от биполярного аффективного расстройства, алкоголизма, наркомании или депрессии.

Издание отмечает, что решение о наборе в ВС США лиц с психическими расстройствами вызвано тем, что Вашингтон принял решение принять на службу в Пентагон дополнительно 80 тыс. новобранцев до сентября 2018 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 ноября президент США Дональд Трамп в ходе визита на американскую базу «Йокота» близ Токио заявил, что ВС США господствуют в воздухе, в море, на суше и в космосе.

«И не потому, что у нас лучшее оборудование, хотя это так, — сказал тогда Трамп. — Но потому, что у нас есть нечто лучше, чем оборудование. У нас — лучшие люди…»