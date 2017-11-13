Дутерте запел для Трампа на саммите АТЭС

Пасай, Филиппины, , 11:16 — REGNUM Президент Филиппин Родриго Дутерте исполнил «по приказу» президента США Дональда Трампа песню во время торжественного ужина на саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Ужин состоялся в городе Пасай, сообщает 13 ноября BBC.

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Закончив пение (дуэтом с известной поп-певицей Пилитой Корралес), Дутерте известил слушателей, что пел «по приказу» Дональда Трампа, присутствовавшего здесь же.

«По приказу главнокомандующего Соединенных Штатов», — так прокомментировал он исполнение своего вокального номера.

Отметим, что ранее Трамп в ходе встречи с президентом Филиппин, счел отношения между двумя странами «замечательными».

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Напомним, 14 октября 2016 года, в Дутерте в очередной раз обозвал глав США, ЕС и ООН «дураками» и обещал их всех «унизить» и «перехитрить». По его словам, спецназ США должен быть выведен из регионов на юге Филиппин, чтобы он не мог помешать проводить операцию по борьбе с терроризмом.

19 октября 2016 года у посольства США в Филиппинах состоялась акция протеста: участники акции собрались, чтобы высказаться против присутствия на Филиппинах военнослужащих США. Отметим, что в это время главой США был Барак Обама.

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