В Грузии реорганизуют правительство

Тбилиси, , 11:15 — REGNUM В правительстве Грузии будут произведены структурные изменения и реорганизация, заявил на специальном брифинге 13 ноября премьер-министр страны Георгий Квирикашвили. Необходимость таких изменений он объяснил выполнением данных народу предвыборных обещаний и продолжением избранного курса, направленного на обеспечение благосостояния народа и быстрое развитие страны.

По словам премьера, в результате запланированных структурных и функциональных изменений будет создан более гибкий государственный аппарат, кроме того, существенно сократятся административные расходы.

К министерству экономики и устойчивого развития Грузии присоединится министерство энергетики, а также «компонент» охраны природных ресурсов министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов. Объединенное министерство экономики возглавит нынешний министр финансов Дмитрий Кумсишвили. Такое слияние двух министерств и одной части третьего ведомства, по заявлению премьера, обеспечит быстрое развитие экономики и проведение более гибкой экономической политики. Министр объединенной структуры сохранит за собой и пост первого вице-премьера, что, по заявлению Георгия Квирикашвили, указывает на приоритетность сферы экономики для правительства Грузии.

Нынешний министр экономики Георгий Гахария возглавит министерство внутренних дел, в структуре которого также будут произведены изменения. В частности, произойдет слияние Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями и Совета по государственной безопасности и управлению кризисами и будет создан единый Центр по управлению кризисами, который возглавит нынешний глава МВД Георгий Мгебришвили.

Пост министра финансов Грузии займет Мамука Бахтадзе, который в настоящее время возглавляет АО «Грузинская железная дорога». По словам Георгия Квирикашвили, именно под руководством Мамуки Бахтадзе произошла интеграция «Грузинской железной дороги» с коридором Шелкового пути, были внедрены новые системы управления и закуплены новые подвижные составы.

Министерство спорта и по делам молодежи упраздняется, его молодежный отдел отходит к министерству образования и науки, которое возглавит нынешний проректор Тбилисского государственного университета Михаил Чхенкели.

Вторая часть упраздненного министерства, «компонент спорта», отдается в ведение министерства культуры и охраны памятников, которое по-прежнему будет возглавлять Михаил Гиоргадзе. Слияние «компонента спорта» с министерством культуры, по оценке премьера, создаст равные возможности представителям обеих сфер и будет способствовать их равноправному развитию.

Министерство сельского хозяйства присоединится к министерству охраны окружающей среды, а объединенным ведомством будет руководить нынешний министр сельского хозяйства Леван Давиташвили. По заявлению Георгия Квирикашвили, подобный опыт регулирования двух сфер одним министерством имеется у многих западных стран — Франции, Италии, Португалии, Испании, Австрии, Голландии, Болгарии — и содействует усилению обоих направлений.

Аппарат госминистра по интеграции в европейские и евроатлантические структуры присоединится к министерству иностранных дел, которое, как и в настоящее время, будет возглавлять Михаил Джанелидзе. Необходимость такого изменения премьер объяснил стоящими перед страной новыми вызовами процесса евроинтеграции и необходимостью координации действий на внешнеполитической арене. Джанелидзе также сохраняет за собой должность вице-премьера.

Проектом изменений предусмотрено объединение Службы государственной безопасности со Службой внешней разведки, что, по заявлению Квирикашвили, также будет способствовать усилению этого направления.

«Этот важный пакет изменений в ближайшее время будет утвержден на заседании правительства, после чего мы представим его на рассмотрение парламента. Я хочу попросить парламент поддержать эти реформы, чтобы завершить процесс в кратчайшие сроки, до конца этого года», — заявил Георгий Квирикашвили.

По его же информации, после законодательного утверждения нового пакета реформ новая команда правительства предстанет перед парламентом для получения доверия от законодателей.

Премьер поблагодарил всех, кого коснулись запланированные изменения, за проделанную в составе правительства работу, и заверил, что все бывшие министры остаются членами правящей команды. Он также еще раз объяснил суть производимых изменений.

«Почему эти изменения так важны? Все наши предвыборные обещания и реформы служили и служат обеспечению благосостояния нашего населения и быстрому развитию. Со дня нашего прихода к власти мы осуществили не одно важное системное изменение. Главным ориентиром реформы МВД, прокуратуры, суда, Уголовного кодекса всегда был и остается человек. Именно поэтому в результате всех этих изменений мы добились большого прогресса в защите прав человека, что признано всеми международными организациями. Мы изменили и сделали ориентированными на человека сферы здравоохранения, сельского хозяйства, экономики. Но наш почерк — максимально безболезненное проведение изменений, не радикальное, а эволюционное. На этапе создания современного государства настал этап создания более гибкого государственного аппарата, максимальной оптимизации, более эффективного управления и сокращения бюрократии. Именно в этом состоит суть запланированных изменений», — заявил Квирикашвили.

На данном этапе премьер не стал уточнять, на какие именно нужды народа будут направлены высвобожденные в результате реорганизации структуры правительства суммы.

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