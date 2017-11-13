Станислав Тарасов, , 11:09 — REGNUM

Сегодня, 13 ноября, как ожидается, президент России Владимир Путин примет в Сочи своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана. Как сообщает пресс-служба Кремля, в ходе переговоров двух лидеров планируется обмен мнениями по региональным и международным вопросам, обсуждение перспектив укрепления торгово-экономических связей и сотрудничества в энергетической сфере.

Это будет уже пятая встреча глав России и Турции только в этом году. Одна прошла в Гамбурге на полях саммита «Группы двадцати», еще одна — в Анкаре, две другие — в России. В этой связи эксперты отмечают необычную для новейшей истории интенсивность в контактах между лидерами России и Турции, связывая этот факт в большей степени с тем, что «Эрдоган стал серьезно нервничать, так как ему сейчас приходится решать проблемы, связанные с важнейшими жизненными интересами страны, которые выходят за рамки лишь экономического сотрудничества».

Накануне в турецких СМИ появилась информация о том, что визит Эрдогана в Сочи планировался на первые числа ноября. Но, как говорил советник президента Турции Калын, был перенесен «из-за недовольства Анкарой позицией Москвы, которая предполагает приглашение на готовящийся Конгресс сирийского национального диалога курдов из партии «Демократический союз» (PYD)», которых турки считают «филиалом» Рабочей партией Курдистана. Москва заявила, что дата созыва и состав участников Конгресса еще прорабатываются, но указала, что сирийские курды как одна из влиятельных сторон межсирийского конфликта должны участвовать в переговорном процессе. В результате для Турции сложилась сложная ситуация — «вилка».

Говоря о проблемах во взаимоотношениях Анкары с Вашингтоном, турецкая газета Sabah главной называет поддержку американцами сирийских курдов. Поэтому в Турции стало складываться ощущение того, что позиции Москвы и Вашингтона в отношении сирийских курдов если не сходятся, то остаются относительно близкими. Чтобы прояснить ситуацию, точнее, попытаться «развести» на этом направлении американцев и русских, Эрдоган отправил с визитом в Вашингтон премьер-министра Турции Бинали Йылдырыма.

Глава правительства заявлял, что ожидает от американцев прекращения поставок оружия силам самообороны сирийских курдов (YPG) «в связи с тем, что вопрос борьбы с террористической группировкой ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) практически закрыт, а «вооружение, поставляемое США на север Сирии, в итоге попадает в руки террористов PПK». При этом Йылдырым готов был выдать во время переговоров с вице-президентом США Майком Пенсом специальное досье турецкой разведки, в котором указывается, что предназначенное для сирийских курдов американское оружие было конфисковано у «боевиков РПК», и что «попавшее в руки курдов оружие впоследствии может быть направлено против Турции».

Однако в ответ Вашингтон выложил на стол свое «досье»: дело арестованного в США турецкого предпринимателя Зарабба с его показаниями на участников коммерческих сделок с Ираном, в которых замешаны лица из ближайшего окружения Эрогана. Напомним, что Зарраб являлся главным подозреваемым в крупном коррупционном расследовании в Турции, ставшем достоянием общественности в декабре 2013 года.

Бизнесмен обвинялся в даче взятки чиновникам на уровне правительства за оказание содействия в проведении операций в пользу Ирана. Эрдоган заявил, что Вашингтон «пытается использовать заключенного в американскую тюрьму бизнесмена в качестве информатора». В этой связи бывший сотрудник Пентагона Майкл Рубин стал даже предрекать турецкому президенту участь панамского диктатора Мануэля Норьеги, который был свергнут в 1989 году в результате военной операции США в Панаме.

Йылдырым после визита в США заявил, что «политика Соединенных Штатов не вносит вклад в обеспечение мира и стабильности на Ближнем Востоке». Это означало, что его поездка оказалась неудачной. По мнению турецкого эксперта Фади Фарасина, Вашингтон «откровенно дает понять, что желает избавиться от Эрдогана» и «шантажирует Турцию возможным разрывом с Западом».

Не случайно накануне визита своего президента в Сочи Анкара решила выбросить на стол «козырную карту», заявив о завершении сделки по покупке российского ЗРК С-400, что, по оценке Bloomberg, является «шагом в сторону от НАТО». Ведь альянс и ранее в лице главы военного комитета генерала Петра Павела недвусмысленно намекал Эрдогану на то, что у президента еще есть «священное право передумать».

На наш взгляд, Эрдоган далек от того, чтобы переступить «западную красную черту» с Западом, и потому продолжает маневрировать с Востоком. Вот почему переговоры в Сочи приобретают особое значение для Эрдогана. Союз с Путиным для него — это возможность прикрыться от давления Запада. В то же время активное подключение Анкары к процессу сирийского урегулирования в кооперации с Москвой и Тегераном позволяет Турции сохранять роль активного регионального игрока, потенциал которого может быть при определенных обстоятельствах востребован и Вашингтоном.

Операция по уничтожению радикальных исламистов подходит к логическому завершению. Теперь на данном этапе в полный рост встает курдская проблема, решение которой во многом зависит от нахождения ближневосточного компромисса в целом и роли Москвы в частности: будет ли она завязывать новые узлы, станет ли помогать Турции распутывать старые. При этом Эрдоган знает, что на полях саммита АТЭС во Вьетнаме Путин и президент США Дональд Трамп достигли соглашения по сирийскому урегулированию. Будем ждать, что дальше.