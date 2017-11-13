Выборы главы района в Псковской области выиграл кандидат от «Яблока»

Гдов, Псковская область, , 11:13 — REGNUM На досрочных выборах главы Гдовского района Псковской области 12 ноября победу одержал кандидат от партии «Яблоко» Юрий Павлов, набравший в свою поддержку 54,1% — 2283 голоса избирателей. Как сообщили ИА REGNUM 13 ноября в избирательной комиссии Псковской области, основной соперник Юрия Павлова — исполняющий обязанности главы Гдовского района Николай Капитонов («Единая Россия») получил 40,52% — 1710 голосов.

Три других участника выборов, выдвинутые ЛДПР, партией «Коммунисты России» и «Партией Роста», набрали в сумме 167 голосов. Жанна Романчук (ЛДПР) — 1,71% (72 голоса), Дмитрий Иванов («Коммунисты России») — 1,35% (57 голосов), Игорь Романов («Партия Роста») — 0,9% (38 голосов).

Явка на выборах составила 43,26%.

В пресс-службе Псковского «Яблока» ИА REGNUM напомнили, что в сентябре 2014 года Юрий Павлов участвовал в выборах главы района, но занял на них второе место, набрав 39,35%. Победитель тех выборов Михаил Разумнов летом 2017 года был отстранён от должности решением суда в связи с расследованием в отношении него уголовных дел и подал в отставку.

Комментируя результаты выборов, избранный глава Гдовского района Юрий Павлов поблагодарил всех, кто помогал ему на выборах и тех, кто проголосовал за него. «Надеюсь не разочаровать их в ожиданиях и сделать всё, что в моих силах, чтобы выполнить все те обещания, которые я дал людям», — отметил «яблочник».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, на выборах 10 сентября 2017 года кандидат от «Яблока» Виталий Аршинов победил на выборах главы Плюсского района, набрав 41,01% голосов избирателей и опередив действующего на тот момент главу Плюсского района Анатолия Соловьёва, который выборы проиграл, получив только 28,61%.

В целом в Псковской области партия «Яблоко» представлена на выборных должностях в 19 из 26 муниципальных образований Псковской области.

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