Яровая: Паранойя экс-главы ЦРУ — часть спецоперации против РФ

Москва, , 11:05 — REGNUM Паранойя экс-главы ЦРУ Джона Бреннана — враждебное ведение спецоперации против России. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 ноября, об этом заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»).

Экс-директор ЦРУ Джон Бреннан в эфире телеканала CNN высказал мнение о том, что президент США Дональд Трамп может быть «по какой-то причине запуган» российским лидером Владимиром Путиным.

«Паранойя бывшего главы ЦРУ — это не болезнь, это, увы, классическое для него и спецслужб США враждебное ведение спецоперации против России, включающее, прежде всего, вбросы дезинформации и мифических обвинений», — считает Яровая.

По ее мнению, авторы политических скандалов и мыльных опер в США, которые занимаются вредительством, очень далеки от своего народа.

«Используя риторику господина Бреннана, можно сказать, он играет не мастерски или сам запуган тем, что благодаря президенту Трампу станут известны неудобные для него факты, например, о том, что сознание американцев долгие годы находится под воздействием фабрики лжи, директором одного из цехов которой он был», — уверена Яровая.

Трамп своими заявлениями ломает не только враждебные стереотипы в отношении России, но и разрушает план информационной и санкционной войны олигархическо-военной элиты США, указала депутат.

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