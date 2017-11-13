Эрдоган прилетит в Сочи для встречи с Путиным

Анкара, , 10:52 — REGNUM Президент Турции Реджеп Эрдоган отправиться в Россию для встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным и другими официальными лицами в Сочи, сообщает 13 ноября Anadolu.

После двусторонних переговоров в президентской резиденции, Эрдоган и его делегация будут приглашены на банкет, а затем примут участие в совместной пресс-конференции.

Путин и Эрдоган обменяются мнениями относительно развития двусторонних отношений, региональной и международной проблематике, а также обсудят урегулирования конфликта в Сирии.

Последняя встреча лидеров двух стран состоялась 28 сентября в Анкаре во время однодневного визита в Турцию Владимира Путина. Тогда стороны пришли к единому мнению о необходимости сохранения территориальной целостности Ирака и Сирии.

Напомним, Турция и Россия наряду с Ираном являются главными действующими лицами в процессе урегулирования сирийского конфликта. Усилиями данных держав была создана площадка в столице Казахстана Астане, на которой было достигнуто соглашение о прекращении огня на всей территории Сирии.

Данный договор не распространяется на группировки, признанные террористическими, в частности на ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В целом соглашение выполняется всеми сторонами конфликта.

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