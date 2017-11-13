Саакашвили пообещал Новый год «без Порошенко»

Киев, , 10:45 — REGNUM Начать активные действия с 3 декабря призвал 12 ноября своих сторонников бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили на своей странице в соцсети Facebook.

По его словам, протестные акции украинских националистов, начатые 17 октября, будут проводиться каждое воскресенье в правительственном квартале в Киеве. Саакашвили также призвал всех участников митингов делать прямые трансляции через мобильные телефоны и социальные сети.

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При этом бывший президент Грузии заявил, что «коррупцию Порошенко ждем гильотина», что митингующие «прорвут информационную блокаду» и что «Банковая испытает шок».

«Сегодня мы все убедились, что этот процесс уже не остановить! Если они не услышат нас до 3 декабря — Новый год будем праздновать без них», — радостно написал Саакашвили.

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Напомним, протесты в Киеве, организованные Саакашвили и его партией «Движение новых сил», начались 17 октября. К митингам присоединились украинские националисты из таких организаций, как «Свобода», «Национальный корпус» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и другие.

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