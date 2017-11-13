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В Таиланд прибыл отряд кораблей Тихоокеанского флота РФ

Политика

19 ноября экипажи российского корабля и судна примут участие в военно-морском параде в Таиланде

В Таиланд прибыл отряд кораблей Тихоокеанского флота РФ
Иллюстрация: Mil.ru
Тихоокеанский флот

Паттайя, Таиланд, 13 ноября 2017, 10:44 — REGNUM  Отряд кораблей Тихоокеанского флота РФ прибыл с неофициальным визитом в Таиланд для участия в военно-морском параде в честь 50-летия Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), сообщает 13 ноября пресс-служба Восточного военного округа.

«Отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе большого противолодочного корабля «Адмирал Пантелеев» и большого морского танкера «Борис Бутома» с неофициальным визитом прибыл в Королевство Таиланд», — говорится в сообщении.

По данным оборонного ведомства, российский отряд посетят представители дипломатического корпуса РФ, а также планируются взаимные визиты моряков стран АСЕАН на корабли.

Кроме того, 19 ноября экипажи российского корабля и судна примут участие в военно-морском параде в Таиланде, посвященному 50-летию АСЕАН.

«Неофициальный заход отряда кораблей ТОФ в Таиланд продлится до 21 ноября», — добавили в пресс-службе.

Напомним, сегодня в столице Филиппин городе Маниле открылся 31-й саммит АСЕАН, в котором примут участие лидеры 19 государств. Накануне для участия в мероприятии в Манилу прибыл премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

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