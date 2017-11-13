Морские порты Йемена откроют после «ракетной атаки»

Сана, , 10:37 — REGNUM Морские порты Йемена, которые были закрыты после запуска баллистической ракеты с территории Йемена в направлении Саудовской Аравии, в ближайшее время будут открыты. Об этом, как передает RT, сообщили в постпредстве Саудовской Аравии в ООН.

«Первый шаг в этом процессе будет предпринят в течение 24 часов и включает открытие всех портов в районах, контролируемых правительством Йемена», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 ноября 2017 г. с территории Йемена в направлении Саудовской Аравии была запущена баллистическая ракета. Силы ПВО королевства перехватили ракету на подлете к международному аэропорту Эр-Рияда. Лидеры хуситов взяли на себя ответственность за атаку, назвав ее ответом на недавние бомбардировки Саны коалицией.

После этого коалиция усилила бомбардировки йеменской столицы, а также объявила о решении закрыть все порты и воздушные гавани страны.

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