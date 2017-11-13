Журавлёв: Пусть США боятся, страх ведёт к капитуляции

Москва, , 10:28 — REGNUM В Госдуме приветствовали развитие страха США перед Россией — страх ведет к капитуляции.

Экс-директор ЦРУ Джон Бреннан в эфире телеканала CNN высказал мнение о том, что президент США Дональд Трамп может быть «по какой-то причине запуган» российским лидером Владимиром Путиным.

Русофобия из политического инструмента обязательно перерастает в паранойю, отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина»).

"Элита США уже запугала сама себя до чёртиков «русской угрозой». Мы можем только приветствовать такое развитие американской болезни! Пусть боятся, страх ведёт к капитуляции. Настанет время, и мы всех вылечим», — написал парламентарий в соцсети.

Главное, считает депутат, «чтобы российская элита прекратила преклоняться и трепетать перед Штатами». Но для этого, продолжил он, необходимы определённые меры кадрового и политического характера.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, после встречи с российским лидером на саммите АТЭС дональд Трамп сказал, что предположения о «российском вмешательстве» оскорбили Владимира Путина, а это нехорошо для Соединенных Штатов. Он также назвал историю с «российским вмешательством» искусственным барьером для отношений между странами.

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