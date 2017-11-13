Президента Словении переизбрали на второй срок

Любляна, , 10:09 — REGNUM На президентских выборах в Словении, которые прошли 12 ноября, победу одержал действующий глава государства Борут Пахор. После обработки 99,98% бюллетеней 54-летний политик получил 52,94% голосов избирателей. Об этом сообщает агентство STA со ссылкой на данные Государственной избирательной комиссии (ГИК).

Соперник Пахора по президентской гонке мэр города Камник Марьян Шарец набрал только 46,21% голосов. Политик уже признал поражение и поздравил действующего лидера с победой.

Отметим, что действующий президент Словении уже поблагодарил избирателей за вновь оказанное ему доверие, а оппонентов — за «конструктивную» критику. По его словам, главной задачей руководства страны останется поддержка политической «стабильности и мира» в регионе.

Инаугурация президента состоится в декабре 2017 года. Согласно законодательству Словении, главу государства избирают на 5 лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 ноября в Словении прошел второй тур выборов президента страны. Явка по итогам голосования составила 41,74% избирателей, всего правом голоса обладают около 1,7 млн граждан страны.