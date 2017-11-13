«Если Олимпиаду используют для давления на Россию, это меняет её суть»

Якутск, , 10:09 — REGNUM Не стоит смешивать спорт с политикой, и вообще неприлично оказывать давление на страну путём отстранения её спортсменов от участия в Олимпийских играх. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал политолог республики Андрей Данилов, комментируя то, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не будет восстановлено в правах, а это грозит недопуском спортсменов к Олимпийским играм — 2018.

«Спорт всегда был очень сильно связан с политикой, всегда. Но если мы всё-таки вспомним историю Олимпийских игр, то на период их проведения, прежде всего, останавливались все войны. Потому что спорт должен объединять людей, а не разобщать. Если международное сообщество хочет увидеть в этом политическую подоплёку и использовать Олимпийские игры для того, чтобы оказывать давление на Россию, то это, я думаю, очень меняет вообще всю их суть», — пояснил эксперт.

Он уверен, что смешивать спорт и политику не стоит, а оказывать давление через недопуск к Олимпиаде вообще крайне неприлично. Тем не менее Андрей Данилов не видит прямой связи между грядущими выборами президента России и возможным запретом спортсменам нашей страны принять участие в Олимпиаде под своим флагом.

«Но если это всё-таки связано с политикой, то это крайне грязные методы воздействия. Наши спортсмены не виноваты в том, кто находится у власти», — уверен политолог.

Министр спорта Якутии Георгий Балакшин также не считает решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отказе восстановить в правах РУСАДА справедливым.

«Это движение давно пошло, ещё с прошлых Олимпийских игр, и накат до сих пор идёт, — отметил он. — Конечно, это несправедливо. Посмотрим, как дальше ситуация будет развиваться».

Глава курирующего вопросы спорта ведомства республики также пояснил, что представлять регион на Олимпийских играх планирует пока только лыжник Никита Крюков, и то неизвестно, будет ли участвовать: в сборной сейчас идёт отбор. По другим видам спорта кандидатов на Олимпиаду от Якутии пока нет, отметил Георгий Балакшин.

Как сообщало ИА REGNUM, участие российской сборной в Олимпийских играх-2018 оказалось под угрозой из-за решения Всемирного антидопингового агентства (WADA) восстановить в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Напомним, что последнее было признано несоответствующим кодексу организации в 2015 году из-за обвинений в допущении использования допинга вопреки закону.

Окончательное решение о возможности участия российской сборной в Олимпиаде примет Международный олимпийский комитет (МОК).