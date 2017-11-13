Законодатели Австралии должны будут доказать наличие одного гражданства

Канберра, , 09:58 — REGNUM Все сенаторы Австралии должны в трехнедельный срок подтвердить, что не имеют иностранного гражданства, сообщает 13 ноября Associated Press.

На прошлой неделе один сенатор Джон Александр уже покинул законодательный орган, так как был заподозрен в том, что имеет гражданство Великобритании, стране где родился его отец.

Австралия одно из немногих государств, запрещающих людям с двойным гражданством заседать в парламенте.

В результате проверки в законодательном органе страны может измениться соотношение сил, что вызывает озабоченность у экспертов, а также делает политику Австралии непредсказуемой.

Законодатели, родившиеся в Австралии, должны будут предоставить подробную информацию о своих родителях, дедушках и бабушках, а также информацию об их гражданстве. Это необходимо для исключения вероятности того, что они унаследовали второе гражданство.

Напомним, правящая коалиция в результате политического кризиса, вызванного вопросом второго гражданства, уже лишилась двух мест в парламенте и, соответственно, большинства, необходимого для принятия решений.

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