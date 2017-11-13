Глава МИД Сербии: Белград не введет санкции против России

Москва, , 09:45 — REGNUM Сербия не поддержит санкции против Российской Федерации в случае вступления в Европейский союз. Об это сообщил министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич в интервью «Известиям».

"Сербия останется последовательной в своей политике и не будет присоединяться к европейским антироссийским санкциям, — говорит Дачич. — Более того, надеемся и желаем отмены санкций против России как можно скорее».

По его словам, власти Сербии намерены поддерживать с Россией «дружеские отношения в политической и экономической сферах, в науке, культуре, образовании, а также в вопросах обороны, безопасности и военной промышленности».

При этом Дачич добавил, что Белград уже сталкивается с «последствиями» своего решения по данному вопросу.

«Сербия хочет в ЕС, но мы никогда не пойдем против собственных национальных интересов и никогда не введем санкции против друзей», — отметил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, санкции США и ЕС против РФ были введены в 2014 г. на фоне гражданской войны на Украине и воссоединения Крыма с РФ. Сначала под ограничительные меры попали отдельные физические лица и компании, в дальнейшем санкции расширились на целые секторы экономики страны.

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