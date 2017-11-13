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СМИ: Ежегодное послание президента РФ могут перенести на 2018 г

Политика

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил данную тему без комментариев

СМИ: Ежегодное послание президента РФ могут перенести на 2018 г
Иван Шилов © ИА REGNUM
Владимир Путин

Москва, 13 ноября 2017, 08:59 — REGNUM  Ежегодное послание президента РФ Федеральному собранию могут перенести с декабря 2017 г. на начало 2018 г. Об этом передает РБК со ссылкой на источники, близкие к администрации главы государства.

«В Кремле обсуждают возможность переноса ежегодного послания президента Федеральному собранию с декабря 2017 г. на 2018 г.», — передает вещатель.

Источники агентства отмечают, что вероятность того, что будет принято именно такое решение, очень высокая.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил данную тему без комментариев, не подтвердив и не опровергнув данную информацию.

Напомним, глава РФ Владимир Путин традиционно выступает с посланием Федеральному собранию в декабре начиная с 2012 года.

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Ежегодное послание президента России Федеральному собранию

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