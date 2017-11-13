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Бывший премьер-министр Ливана отверг слухи о своем аресте в Эр-Рияде

Политика

Харири подчеркнул, что он находится в Саудовской Аравии и его свободу там никто не ограничивает, в скором времени он планирует вернуться в Ливан

Бейрут, 13 ноября 2017, 08:22 — REGNUM  Бывший премьер-министр Ливана Саад Харири, ушедший в отставку со своего поста на прошлой неделе, отверг слухи о том, что находится в заключении в Саудовской Аравии, сообщает 13 ноября Agence France-Presse.

Харири подчеркнул, что он находится в Саудовской Аравии и его свободу там никто не ограничивает, в скором времени он планирует вернуться в Ливан.

«Я свободен здесь. Если я захочу я смогу уехать хоть завтра. Я через два-три дня приземлюсь в Бейруте», — отметил отставной премьер-министр.

Напомним, 4 ноября Саад Харири, находясь в Саудовской Аравии, неожиданно объявил о том, что уходит с поста премьер-министра Ливана.

Президент Ливана Мишель Аун принял отставку Харири, но при этом заявил, что политик ограничит в своих действиях, так как находится в Саудовской Аравии под домашним арестом.

Отставка Харири усилила напряженность между Саудовской Аравией и Ираном, государствами, являющимися главными конкурентами в регионе Ближнего Востока. Бывший премьер-министр обвинил Тегеран и «Хезболлу» в захвате власти в Ливане.

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