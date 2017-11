Клинцевич о запугивании Путиным Трампа: Это конспирология

Москва, , 08:15 — REGNUM Конспирологией назвали в Совфеде предположение экс-директора ЦРУ Джона Бреннана, что президент США Дональд Трамп может бояться российского президента Владимира Путина, передает корреспондент ИА REGNUM 13 ноября.

Глава ЦРУ во время президентства Барака Обамы Джон Бреннан заявил, что президент России Владимир Путин мог во время беседы с главой США Дональдом Трампом влиять на него, используя слабость главы Белого дома к лести, и что Трамп «по какой-то причине» может быть «запуган» Путиным, сообщает CNN.

«Это вообще какая-то конспирология», — сказал член Совфеда Франц Клинцевич.

Сенатор предположил, что саммит АТЭС, несмотря на несостоявшуюся там полноценную встречу Владимира Путина и Дональда Трампа, породил у определенных кругов в США «некоторое беспокойство».

«Они готовы на все, чтобы убить на корню даже малейшую возможность нормализации российско-американских отношений. Что называется, полный назад», — отметил Клинцевич.

«В отношении c русскими Трампом движет либо наивность, либо невежество, либо страх», — заявил Бреннан в эфире программы State of the Union.

