Глава Европарламента оценил долг Британии при выходе из ЕС

Лондон, , 08:01 — REGNUM Великобритания при выходе из Евросоюза (Brexit) должна будет выплатить как минимум €60 млрд, заявил председатель Европарламента Антонио Таяни в интервью медиагруппе Funke.

«По моему мнению, это должны быть как минимум 60 миллиардов евро», — заявил Таяни.

По его словам, в случае отказа Лондона выплатить данную сумму, разницу придется компенсировать гражданам других стран ЕС.

Глава Европарламента подчеркнул, что полный выход Соединенного Королевства из Евросоюза в установленные сроки (март 2019 года) возможен только в том случае, если до конца 2017 года стороны смогут достигнуть рамочного соглашения по трем пунктам: обеспечению прав граждан других стран союза в Великобритании, вопросам границы между Ирландией и Северной Ирландией, а также выплат ЕС.

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Таяни также отметил, что большинство жителей Великобритании считают ошибкой решение о Brexit.

«Даже в британском правительстве наступило отрезвление, даже если официально это и не признают», — заключил он.

Напомним, ранее бывший посол Великобритании в ЕС лорд Керр заявил, что процедуру Brexit можно обратить вспять. По его словам, жители Соединенного Королевства введены в заблуждение мыслью, что процесс выхода из ЕС является необратимым.

«Мы можем изменить свое мнение на любой стадии процесса размежевания», — добавил он.

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Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время Великобритания находится в стадии переговоров с ЕС вопросу выходу страны из союза. Изначально планировалось, что процедура выхода завершится в 2019 году. Однако первые раунды переговоров прошли «безуспешно», поэтому Brexit может затянуться.

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