Совет Европы возьмется оберегать нацменьшинства на Украине

Киев, , 07:57 — REGNUM Защищать права национальных меньшинств на Украине начнет Совет Европы (СЕ) с 2018 года, заявила 10 ноября заместитель председателя офиса СЕ на Украине Елена Литвиненко, сообщает «Укринформ».

По ее словам, СЕ принял решение поддержать национальные меньшинства на Украине, издавая учебники на иных, кроме украинского, языках, проводя диалоги и консультации с региональными властями и представителями национальных меньшинств. Для обсуждения будут предлагаться различные темы, вплоть до целесообразности проведения ключевых реформ на Украине.

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Литвиненко отметила, что проекты СЕ по защите прав нацменьшинств на Украине начнут работать с весны 2018 года, в первом квартале СЕ будет определять наиболее важные направления для оказания поддержки нацменьшинствам.

Также чиновник добавила, что СЕ начнет работу сразу на всей территории Украины без выделения регионов, в которых бы проводилась предварительная апробация проектов.

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Будут ли под опекой СЕ находиться все нацменьшинства на Украине или же речь идет о выборочной поддержке, не уточняется.

Напомним, ранее на Украине приняли закон об образовании, который сразу стал камнем преткновения между Киевом и рядом восточноевропейских стран, таких как Польша, Венгрия и Румыния.

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