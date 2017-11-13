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Сирия: Абу-Кемаль под контролем сирийских военных

Политика

В сирийском Абу-Кемале продолжается прочесывание окраин города от возможно оставшихся там террористов. Кроме того, саперы готовятся к разминированию кварталов города

Дамаск, 13 ноября 2017, 07:34 — REGNUM  Попытка вбросить в информационное пространство сведения о том, что сирийская армия оставила город Абу-Кемаль, является пропагандистской, заявил 12 ноября представитель российской военной группировки в Сирийской Республике.

«Все сообщения ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и цитирующих их зарубежных ресурсов о якобы оставлении сирийскими войсками города Абу-Кемаль — голословная пропаганда, так прокомментировал слухи представитель российской группировки журналистам РИА Новости.

По его словам, с 10 ноября город перешел под контроль сирийских войск и отрядов ополчения. Представитель ВС РФ также отметил, что в Абу-Кемале продолжается прочесывание окраин города от возможно оставшихся там террористов.

Кроме того, саперы готовятся к разминированию кварталов города.

Напомним, иранское агентство Fars со ссылкой на Сирийскую обсерваторию по правам человека ранее информировало, что боевики террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) якобы вернули под свой контроль сирийский город Абу-Кемаль.

О взятии города 10 ноября заявил министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу на военной коллегии России и Белоруссии.

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Участие ВС РФ в борьбе против исламистских террористов

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