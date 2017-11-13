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Литература с XIX съезда КПК продалась тиражом более 70 млн экземпляров

Политика

Документы, включают в себя доклады с открывающей сессии съезда, обновленную конституцию Компартии, а также книги, в том числе с вопросами и ответами касательно докладов съезда

Пекин, 13 ноября 2017, 06:18 — REGNUM  Продажи документов и книг, посвященных XIX съезду Коммунистической партии Китая, достигли 71,7 млн копий, сообщает 12 ноября газета «Жэньминь жибао».

Документы, включают в себя доклады с открывающей сессии съезда, обновленную конституцию Компартии, а также книги, в том числе с вопросами и ответами касательно докладов съезда.

Материалы были специально оформлены с целью помочь чиновникам и экспертам в своих трудах как можно лучше передать дух съезда, отмечают в Государственной администрации КНР по вопросам прессы, публикаций, радио, кино и телевидения.

Материалы были напечатаны Народным издательством, Издательством партийных книг, а также Издательским домом Сюэси.

Напомним, что XIX съезд Компартии Китая прошел с 18 по 24 октября 2017 года и стал одним из важнейших съездов последних десятилетий. Председатель КНР Си Цзиньпин был вписан в историю партии наряду с Мао Цзэдуном и Дэн Сяопином.

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Политика Китая

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