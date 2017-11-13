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Путину и Трампу помешали встретиться. Когда последует кара? Радио REGNUM

Политика

Владимир Путин отметил, что его полноценная встреча с Трампом на саммите АТЭС во Вьетнаме не состоялась из-за нестыковки графиков и «определенных формальностей протокола», которые не сумели преодолеть команды глав государств

Путину и Трампу помешали встретиться. Когда последует кара? Радио REGNUM
Иван Шилов © ИА REGNUM
Радио REGNUM

Москва, 13 ноября 2017, 08:00 — REGNUM  

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