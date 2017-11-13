Глава МИД Сербии: Вхождение в НАТО нас не интересует

Москва, , 05:12 — REGNUM Руководство Сербии не заинтересовано в присоединении к какому-либо военному союзу, включая НАТО. Белград намерен следовать политике военного нейтралитета, рассказал глава МИД республики Ивица Дачич в интервью «Известиям».

По словам Дачича, Сербия стремится улучшить сотрудничество с Североатлантическим альянсом посредством программы военного сотрудничества «Партнерство ради мира». Взаимодействие с НАТО необходимо для обеспечения безопасности сербского населения Косово. Однако Белград сотрудничает и с Россией, и с США, и с Евросоюзом, отметил министр.

«Я не верю в изменение нашей твердой линии — не присоединяться к военным союзам», — сказал Дачич и напомнил о том, что в XX веке Сербия избегала вхождения в какой-либо из военных блоков.

Глава сербского внешнеполитического ведомства также отметил, что республика стремится войти в ЕС, однако никогда не переступит через свои национальные интересы и не поддержит санкции против дружественной ей России.

Дачич добавил, что причиной «большой антироссийской истерики» в странах Запада является значительное влияние Москвы на регион, которое в Сербии вредным не считают. За это Белград подвергается определенному давлению.

Так, заместитель помощника госсекретаря США по Европе и Евразии Хойт Йи настойчиво рекомендовал сербской стороне придерживаться аналогичной с Евросоюзом позиции по России. Кроме того, со стороны США и Великобритании имеют место шаги, противоречащие принципам дружбы.

«Два года назад Великобритания предложила проект резолюции, в которой сербский народ обвиняется в совершении геноцида, не проинформировав Сербию об этом. И лишь Россия наложила вето на эту резолюцию», — пояснил Дачич.