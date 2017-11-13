В Словении объявлены итоги президентских выборов

Любляна, , 04:36 — REGNUM Победителем на выборах президента Словении стал действующий глава государства Борут Пахор. Таковы данные Государственной избирательной комиссии (ГИК), трансляцию из которой вело агентство STA.

Итоги обработки 99,98% бюллетеней показали, что в поддержку Пахора во втором туре выборов высказались 52,94% избирателей. На избирательные участки 12 ноября пришли 41,74% граждан, имеющих право голоса. Всего таковых в Словении — около 1,7 млн человек.

Пахор, объявляя о своей победе, пообещал словенцам сделать свой голос более слышимым. Он поблагодарил избирателей за доверие, а своих конкурентов — за содержательную критику.

Словенский лидер назвал своей главной задачей поддержание политической стабильности и мира на фоне сложной и непредсказуемой обстановки на Европейском континенте и в мире в целом.

Борут Пахор родился в 1963 году в городе Постойна. Выпускник социологического факультета Люблянского университета, в 1990 году он был избран в словенский парламент.

В 2008 году Пахор, лидер социал-демократической партии, возглавил правительство страны, а в 2012 году был избран президентом Словении. Отметим, что Словения является парламентской республикой, полномочия президента которой во многом ограничиваются представительскими функциями.