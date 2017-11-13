В Китае отметили 151-ю годовщину со дня рождения Сунь Ятсена

Пекин, , 00:52 — REGNUM Память великого китайского революционного деятеля Сунь Ятсена почтили политические советники КНР сообщает 12 ноября агентство «Синьхуа».

Мероприятие по случаю 151-й годовщины со дня рождения Сунь Ятсена было проведено Национальным комитетом Народного политического консультативного совета КНР в парке Чжуншань в Пекине, который носит Имя Сунь Ятсена.

Члены Национального комитета Народного политического консультативного совета Китая, Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей, Революционный комитет при Центральном Комитете Гоминьдана, Рабочее отделение Объединенного фронта при ЦК Компартии Китая, а также муниципальное руководство Пекина возложили венки к статуе Сунь Ятсена.

Сунь родился в 1866 году в провинции Гуандун. Он явился основателем партии Гоминдан и почитается как революционный лидер, сыгравший ключевую роль в свержении императорской власти в Китае.

Сунь является одним из самых почитаемых политических деятелей Китая, удостоенный даже в 1940 году титула «отца нации» посмертно. Он выступал за сотрудничество с пришедшими к власти в СССР коммунистами, видя в нем «лучшего друга и союзника». После свержения Цинского царства во время революции 1912 года был временным президентом Китайской Республики.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2017 года состоялось торжественная церемония памяти по случаю 92-й годовщины со дня кончины Сунь Ятсена.

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