Представитель ВС РФ о «захвате» Абу-Кемаля: «Голословная пропаганда»

Дамаск, , 23:33 — REGNUM Информация СМИ о том, что войска Сирии якобы оставили город Абу-Кемаль, не соответствует действительности. Об этом, как передает РИА «Новости», сообщил представитель российской группировки сил в Сирии.

«Все сообщения ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и цитирующих их зарубежных ресурсов о якобы оставлении сирийскими войсками города Абу-Кемаль — голословная пропаганда, — сказал он. — Город с пятницы (10 ноября) перешел под контроль сирийских войск и отрядов ополчения».

Представитель российской группировки в Сирии добавил, что в настоящее время завершается прочесывание окраин города.

Ранее иранское агентство Fars со ссылкой на Сирийскую обсерваторию по правам человека сообщило, что боевики террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) якобы вернули контроль над сирийским городом Абу-Кемаль.

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