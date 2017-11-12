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«Марш возмущенных» прошел в центре Киева

Политика

Мероприятия будут проходить возле здания парламента Украины каждое воскресенье до 3 декабря

Киев, 12 ноября 2017, 17:19 — REGNUM  Народное вече на площади Конституции в Киеве состоится 19 ноября. Об этом, как передает телеканал «112 Украина», сообщил бывший президент Грузии Михаил Саакашвили во время так называемого «Марша возмущенных», который 12 ноября проходил в центре украинской столицы.

Экс-глава Одесской облгосадминистрации добавил, что мероприятия будут проходить возле здания парламента Украины каждое воскресенье до 3 декабря.

По его словам, если до 3 декабря официальный Киев не выполнит требования протестующих, то дальнейшим шагом будет начало процедуры народного импичмента президента и всей власти.

Отметим, что около 500 человек, которые приняли участие в «Марше возмущенных», прошли от Михайловской площади к аллее героев Небесной сотни. Оттуда по Банковой и через Шелковичную вернулись к парламенту Украины.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили и его сторонники требуют принять законопроекты — об антикоррупционных судах, о запрете депутатской неприкосновенности, об изменении избирательной системы и о наработке закона об импичменте президента.

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