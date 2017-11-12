Все дороги ведут в АСЕАН

Москва, , 16:42 — REGNUM Информационное агентство REGNUM усиливает своё присутствие в новостном поле Азии, в частности Юго-Восточной, с учётом того, что этот регион становится точкой мирового политического, финансового и экономического роста. Бренд REGNUM, после двух подряд актуальных дискуссий в пресс-центре агентства на темы АТЭС-2017 (17 октября) и 50-летия АСЕАН (10 ноября), становится там всё более популярным, и прежде всего, во Вьетнаме, являющимся лидером сплава АТЭС-АСЕАН, а также Малайзии и других странах.

Проблема только в том, что сама Россия пока ещё — видимо, по старой, трёхсотлетней «петровской» привычке — постоянно оглядывается на Запад, на Европу, надеясь на хотя бы частичное снятие санкций. В то время когда ей давно пора кардинально усилить работу с Востоком, так как именно в этом случае об антироссийских западных санкциях Москве будет просто некогда думать. Проблема может отпасть как бы сама собой.

Кстати, пока лишь две страны открыто, не таясь, заявляют о своём желании помочь России в нивелировании санкций: это Вьетнам и Казахстан. Прямо скажем, не очень много. И это тоже показатель того, что бесконечное выжидание у западного порога, заметное и странам Азии тоже, которые не собираются участвовать в конъюнктурных проектах, опасно для России.

На только что состоявшейся экспертной дискуссии на тему «Ресурс АСЕАН в новых геополитических условиях», собравшей практически весь цвет российской научной и предпринимательской мысли, нацеленной в сторону государств Юго-Восточной Азии, вопрос о повышении активности и статуса России встал в полный рост. Более того, я как модератор пожелал, чтобы каждый российский гражданин получал выгоду от нашей работы в АСЕАН, чтобы эта выгода стала заметной.

В ходе подготовки мероприятия и самой дискуссии прозвучал вопрос — а, собственно, почему такое внимание уделяется СРВ, нет ли здесь какого-то дисбаланса и перекоса, с учётом того, что в ту же Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) входит целых десять государств, которые, кстати, стоит сейчас перечислить: Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, Филиппины.

Здесь, к сожалению, нет никакого противоречия. Ведь для того, чтобы Россия повысила свою активность в сторону стран АСЕАН, и сами эти страны тоже должны существенно повысить свою активность в сторону России, то есть любовь должна быть взаимообразной. Россия не может никому навязывать саму себя, в противном случае её могут обвинить в том же самом, как до сих пор это в случае с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), — что якобы она снова «строит Советский Союз».

Просто усиливаясь в формате Россия-АСЕАН, мы должны опираться на стартовые площадки, которые существуют в данный момент. Очень хорошо, что за последние два-три года так резко пошла в рост российско-филиппинская линия, благодаря принципиальной позиции нового президента страны Родриго Дутерте. И очень хорошо, что внутри АСЕАН у России имеется не просто один из партнёров, а страна, имеющая уникальный статус «особой дружбы» с нами: тот же Вьетнам. Эти и другие преимущества — и есть те самые коммуникационные, инфраструктурные вантовые «мосты», которые уже прокинуты в ту часть света.

На упомянутом уже интереснейшем разговоре в пресс-центре ИА REGNUN, где были представлены Центр АСЕАН при МГИМО МИД России, Деловой совет Россия-АСЕАН ТПП РФ, Россотрудничество, НИУ ВШЭ, РИСИ, РСМД и другие ведущие профильные организации, были прокинуты и другие связки, для упрощения наших контактов с Азией. Предлагалось активнее тестировать линии ЕАЭС-ШОС-АСЕАН, ЕАЭС-АТЭС-АСЕАН, которые, так или иначе, пролегают через Вьетнам, работающий в зоне свободной торговли ЕАЭС с января 2017, и по этой причине его роль очень часто отмечалась участниками.

Более того, неясен один момент: почему до сих пор в списке шеф-корреспондентов иностранных СМИ, аккредитованных при МИД России, по состоянию на декабрь 2016, нет ни одного представителя из «десятки» АСЕАН, кроме Вьетнама. С учётом того, что линия Россия-АСЕАН, где наша страна является партнёром по диалогу (как, например, Пакистан в ШОС), функционирует с середины 90-х гг.

Только именно те самые вьетнамские СМИ, активно работающие в России, представлены в списке МИД внушительным пакетом, в лице ведущих информационных брендов страны. Они же были представилены в полном составе и на нашей дискуссии к юбилею АСЕАН, где было, к большому сожалению, ни брунейских, ни сингапурских. Но «будем искать», как говорилось в одном популярном совестком фильме.

Видимо, не зря одна из наших ведущих социологических структур, ВЦИОМ под руководством Валерия Фёдорова, задалась недавно почти тем же самым вопросом: а какие страны, внутри АСЕАН, являются её главными популяризаторами для внешнего мира? И пришла к тому же выводу: это Вьетнам, который использует весь набор возможностей, туристических, исторических, экономических — начиная со знаменитого лекарственного бренда, известного у нас под именем «звёздочка».

Видимо, такое лидерство неспроста, так как оно основано не только на естественном желании Вьетнама везде быть первым, а на его растущем политическом и экономическом весе. Да, Вьетнам работает с США. Но, интересно, какая из стран мира, включая Россию, сегодня не хочет работать с США. Наверное, только Северная Корея. К тому же, придётся учесть объективную данность: Вьетнам стал работать с США после того, как его скоропостижно покинул Советский Союз, развалившись в 1991 году. Поэтому надо было как-то выживать, как-то устраиваться в этом страшном мире, тем более с почти уже 100-миллионным населением.

Главное отличие АСЕАН от многих других диалоговых площадок состоит в том, что эта организация — не экономическая. Экономической интеграцией штаб-квартира АСЕАН в Джакарте (Индонезия), естественно, занимается тоже, но этот блок никогда не уходил от политики, от обсуждения чисто политических вопросов, как, например, это делают ЕАЭС или АТЭС. Поэтому именно штаб-квартира АСЕАН готова прямо ставить вопросы глобального звучания: например, о ядерном разоружении. Или о борьбе с терроризмом, который уже пустил одну из своих «лиан» на земле Филиппин. И где, по этой причине, развивается плотный российско-филиппинский контакт в военно-технической сфере. Хотя ещё совсем недавно Филиппины, мы это прекрасно помним, считались чуть ли не «базой США».

Прямая, не иносказательная постановка ключевых вопросов, со стороны стран юго-восточного блока, выгодна для России. Тем более в тот момент, когда АСЕАН, буквально в эти дни, подводит на Филиппинах знаменатель под первым своим 50-летием, вступая в новый, интересный период. Эта старейшая организация Азии по определению доказала не только своё право на существование, но и право на регулирование главных мировых вопросов.

Поэтому Россия и АСЕАН должны включить все свои моторы, чтобы дефис в паре Россия-АСЕАН стал ещё короче.

Григорий Трофимчук, председатель Экспертного совета Фонда поддержки научных исследований «Мастерская евразийских идей»