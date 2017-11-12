Клинцевич прокомментировал заявление Турчинова о «перекраске» войск РФ

Москва, , 16:37 — REGNUM Заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Турчинова о том, что Российская Федерация якобы стягивает войска к границам Украины с целью «перекрасить» их под миротворческие силы ООН, не соответствует действительности. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в беседе с RT.

«Конечно, его заявление не выдерживает никакой критики, — сказал Клинцевич. — Но все не то что привыкли, а уже устали от подобного».

По его словам, власти Украины, которые хотят исключить представителей РФ из состава миссии ООН, не заинтересованы в урегулировании конфликта в Донбассе.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 11 ноября секретарь СНБО Украины Александр Турчинов сообщил, что РФ якобы хочет «перекрасить» свои Вооруженные силы (ВС) под миротворческий контингент ООН и ввести их в Донбасс.

Читайте также: Турчинов: РФ пытается ввести свою армию в Донбасс в виде миротворцев ООН