Песков пояснил, почему переговоры Путина с Трампом так и не состоялись

Москва, , 15:17 — REGNUM Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков разъяснил, почему не удалось организовать полноформатные переговоры президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом «на полях» саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который прошел с 10 по 11 ноября во вьетнамском городе Дананге. Соответствующее разъяснение он дал журналистам сегодня, 12 ноября.

Напомним, президент США Дональд Трамп ещё перед началом саммита АТЭС заявил, что хотел бы там встретится с Путиным и обсудить Сирию, Украину и КНДР.

Однако, отдельной встречи лидеров двух стран так и не произошло. Известно, лидеры смогли пообщаться «на ногах» между официальными мероприятиями АТЭС.

В конце саммита на итоговой пресс-конференции Путин рассказал, почему не удалось организовать встречу.

«Что касается встречи отдельной, во-первых, это было связано с графиком Трампа и моим графиком и с определенными формальностями протокола, с которыми нашим командам, к сожалению, справиться не удалось. Ну… Будут наказаны за это. Вместе с тем ничего страшного не произошло», — сказал Путин.

По возвращению в Москву пресс-секретарь президента дал некоторые разъяснения на этот счет.

Он рассказал, что администрация президента РФ действительно пыталась согласовать полноформатную встречу, и эта работа велась по протокольным и другим каналам. Также Песков напомнил, что по дипломатической практике встречи на высшем уровне организуются поочередно на разных сторонах.

«Стороны пытаются предлагать варианты с учетом перегруженных графиков лидеров», — сказал Песков.

В этой связи Песков напомнил, что предыдущая встреча Путина и Трампа в июле этого года в германском Гамбурге на саммите «Большой двадцатки», состоялась в зале, который арендовала американская сторона, то есть формально встреча прошла на американской территории.

«В этот раз американская сторона, несмотря на все старания нашей команды, к сожалению, не предложила никаких альтернативных вариантов: было предложено одно время, которое не подходило российской стороне, и одно место — помещение, арендованное американской стороной», — рассказал Песков.

Он подчеркнул, что в этот раз встреча должна была проходить на российской территории.

«Американцы не проявили гибкости и альтернативных предложений не представили», — заключил пресс-секретарь президента России.