Наблюдатели: выборы в Грузии проходят в мирной обстановке

Кутаиси, Грузия, , 15:07 — REGNUM Второй тур выборов мэров в 6 избирательных округах Грузии проходит в целом в мирной обстановке, заявляют наблюдатели от неправительственной организации «Международное общество справедливых выборов и демократии».

По данным организации, на 15:00 часов по тбилисскому времени самая высокая активность избирателей зафиксирована в Озургетском избирательном округе, где на этот момент проголосовало 21,6% всех зарегистрированных в данном округе избирателей.

Серьезных нарушений наблюдатели не выявили, тем не менее успели составить 11 жалоб, которые подали в участковые избирательные комиссии, 10 жалоб представили в окружные избирательные комиссии, а также зафиксировали 2 замечания в специальных книгах записей.

«Международное общество справедливых выборов и демократии» направило 317 наблюжателей в участковые избирательные комиссии, 6 наблюдателей — в окружные избирательные комиссии. За ходом второго тура выборов также наблюдают 6 мобильных групп этой организации.

Наблюдения за выборами «Международное общество справедливых выборов и демократии» осуществляет методом параллельного подсчета голосов, который, по заявлению представителей организации, дает возможность своевременного выявления нарушений, системной оценки процесса выборов и перепроверки правильности официальных итогов выборов.

Напомним, выборы в органы местного самоуправления в Грузии проходили 21 октября. Победу на них одержала правящая партия «Грузинская мечта», которая получила подавляющее большинство мандатов во всех органах местного самоуправления. Ее кандидаты победили на выборах мэров Тбилиси и большинства муниципалитетов. Но в 6 избирательных округах, где ни один кандидат не смог преодолеть установленный для выборов мэра 50% барьер, 12 ноября проводится второй тур выборов