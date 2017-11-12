Станислав Тарасов, , 15:16 — REGNUM

Азербайджанский политолог, руководитель аналитического центра «Атлас» Эльхан Шахиноглу, ссылаясь на полученную из «вызывающих доверие источников информацию», сделал информационный вброс. Согласно ему в канун встречи в Сочи глав России и Турции Москва якобы подготовила «три условия» урегулирования нагорно-карабахского конфликта — вхождение Азербайджана в ЕАЭС и ОДКБ, размещение в Карабахе российских миротворческих сил и освобождение пяти районов вокруг Нагорного Карабаха.

Однако было ясно и сразу, что это откровенно, мягко говоря, непрофессиональная работа бакинского политолога. Почему президент России Владимир Путин должен обсуждать со своим турецким коллегой вопросы, находящиеся прежде всего в компетенции Азербайджана и Армении? Логичней было бы предполагать, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, как допускали некоторые армянские эксперты, привезет в Сочи «турецко-азербайджанский проект по урегулированию конфликта». Во всяком случае накануне Эрдоган после встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявил, что на предстоящих переговорах с Путиным он «выступит с серьезной инициативой для решения нагорно-карабахской проблемы» и что «подобные шаги вызовут обеспокоенность не только армянского лобби, но и некоторых сил на Западе».

Но бакинский политолог Шахиноглу почему-то не предпринял попытку, сославшись традиционно на какие-нибудь свои «доверительные источники», раскрыть «инициативу Эрдогана». То, что комбинация шьется белыми нитками, сразу поняли и грамотные азербайджанские политологи. Так, профессор юриспруденции, доктор юридических наук Ильхам Рагимов сразу задался вопросом, откуда его коллега получил «достоверную информацию»? Ведь, «как правило, до встреч на таком уровне (Путин и Эрдоган — С.Т.) круг вопросов, которые будут обсуждаться, мало кому бывает известен». Что касается якобы выставляемых Москвой «трех условий», то, по мнению Рагимова, «это очень далеко от реальности». Одним словом, речь идет о политической провокации. Но кто ее разработал, если исходить из того, что непрофессиональные информационные вбросы, которые, как правило, распространяется «вирусным» методом и которые по законам жанра на втором этапе подхватываются другим участниками информационной войны?

Баку предпринял такую попытку, организовывая интервью с информационным порталом Minval. az российского политолога Александра Дугина. Но вот, что тот сообщил: «У меня нет твердого подтверждения информации Шахиноглу, хотя я занимаюсь этой проблемой. Повестка дня нашего президента на встречах на высшем уровне всегда держится в строгом секрете. В целом это были бы слишком радикальные требования («три условия» Шахиноглу — С.Т.) со стороны Москвы. Наш президент — прагматик. Но то, что мы (а кто это мы? — С.Т.) стоим за освобождение пяти районов — это очевидно». При этом Дугин подчеркнул, что «никаких сепаратных переговоров с Турцией у нас не будет», а после утечек, подобно вышеупомянутой, «может показаться, что Азербайджан не является суверенным субъектом, что за спиной Баку Москва может договориться с Анкарой».

Странность ситуации заключается в том, что ранее Баку «раскручивал» так называемый «план Лаврова», который якобы предусматривал возвращение Азербайджану некоторых районов. Сам Дугин неоднократно ссылался на этот проект, как и побывавший недавно в Баку писатель и публицист Александр Проханов, несмотря на то, что Москва все опровергла на уровне заявлений МИД. Затем идею возвращения районов, но в обмен на самоопределение Нагорного Карабаха, начали приписывать уже исключительно президенту Армении Сержу Саргсяну. Таким образом Баку уже не первый раз выстраивает в информационно-политическом пространстве алогичную конфигурацию по принципу, как пишет один бакинский портал, демонстрации «лапшы второй свежести», которую он потом пытается продать России.

А что в реальности? За последнее время произошло немало событий, заслуживающих самого серьезного внимания. В Женеве состоялась встреча президентов Азербайджана и Армении, итоги которой первоначально внушали определенный оптимизм, так как стороны вроде бы договорились о новых мерах по снижению напряженности на линии соприкосновения. После этого появилась информация, что главы МИД двух стран приступили к активной подготовке второго такого саммита, который должен был состояться еще в нынешнем году. Однако на днях официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ еще только планируют до конца года организовать встречу с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении Эльмаром Мамедъяровым и Эдвардом Налбандяном.

Значит и саммит Алиев — Саргсян переносится на будущий год, что означает замедление в темпах переговорного процесса, снижение уровня позитивного импульса, который появился после последних переговоров президентов в Женеве. Помимо того, попытка Баку включить Турцию в переговоры по урегулирования конфликта проваливается, а зона информационной неопределенности расширяется. Поэтому главы МИД Азербайджана и Армении во время планируемой в этом году встречи вновь будут вести только «переговоры о переговорах», обсуждать решения, по-разному понимаемые сторонами.

16 ноября в Москве Мамедъяров намерен провести встречу с сопредседателями МГ ОБСЕ. Возможно, и армянская сторона будет действовать по такому же сценарию, включая двухсторонний диалог Москва — Баку и Москва — Ереван, после чего последуют обычные дежурные заявления. В свою очередь Евросоюз вновь подтвердил свою приверженность мирному урегулированию карабахского конфликта, призвал начать осуществление мер доверия, утвержденных в 2016 году на саммитах в Вене и Санкт-Петербурге, включая расширение полномочий личного представителя действующего председателя ОБСЕ. То есть, все как обычно.