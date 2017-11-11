В Калужской обл. отметили День окончания Великого стояния на реке Угре

Калуга, , 19:13 — REGNUM Сегодня, 11 ноября, в Калуге на концертной площадке Гостиных рядов состоялся фестиваль творчества, приуроченный ко Дню победного окончания Великого стояния на реке Угре 1480 года.

Праздничный концерт в историческом центре Калуги прошел под патронажем Федерального агентства по делам национальностей, Правительства области, министерства внутренней политики и массовых коммуникаций области при поддержке банка «Россия».

В мероприятии приняли участие губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, руководители органов законодательной и исполнительной власти, представители общественных организаций, жители города.

Праздник 11 ноября установлен в Калужской области региональным законом о праздниках и памятных датах. Победное окончание Великого стояния на реке Угре прошло на калужской земле и привело к образованию независимого Русского государства с центром в Москве, к рождению российского суверенитета. В результате Русь окончательно освободилась от ига ордынских ханов. Именно поэтому калужская земля по праву считается родиной российского суверенитета.

Приветствуя жителей области, губернатор Анатолий Артамонов отметил, что в жизни каждого народа бывают события, которые определяют его судьбу на многие столетия. Именно таким стало Великое стояние на Угре: «Оно явило всему миру Россию как самостоятельное независимое государство. Это стало возможным благодаря мудрости и мужеству князя Ивана Великого, памятник которому мы завтра откроем», — сказал глава региона. Он также подчеркнул, что мы должны с честью нести память об этом событии и других великих свершениях наших предков: «Это и победа русского оружия в войне 1812 года, и победа в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов… Это особенно важно сейчас. Об этом говорит нам наш Президент Владимир Путин. Мы не должны никому давать повода усомниться в том, что Россия никогда не потеряет свою самостоятельность и идентичность».

Анатолий Артамонов выразил уверенность в том, что в будущем День победного окончания Великого стояния на реке Угре 1480 года будет памятным днем и в календаре общероссийских праздников. «С праздником вас! Будьте здоровы и счастливы!» — резюмировал глава региона, поздравляя жителей и гостей области.

Калужан с победой на Угре от имени правительства Москвы поздравил руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков.

В программе праздника были выставка-ярмарка народных ремёсел и изделий детского прикладного творчества, лазерное шоу, а также выступления творческих коллективов областного центра, группы «После 11» театра русской песни Надежды Бабкиной и юной певицы Дарьи Волосевич.

Утром того же дня во Владимирском скиту монастыря Калужская Свято-Тихонова пустынь в храме Владимирской иконы Божией Матери состоялась Божественная литургия, которую возглавил епископ Тарусский Серафим, а также освещение основания здания будущего музея «Рождение российской государственности». Здесь планируется организовать современную интерактивную экспозицию.

В мероприятии приняли участие заместитель губернатора области Руслан Смоленский и министр внутренней политики и массовых коммуникаций области Олег Калугин.

Положительно оценив идею создания во Владимирском скиту музея, посвященного Великому стоянию на реке Угре, Руслан Смоленский поблагодарил представителей Русской Православной церкви за работу, которую они проводят по сохранению исторической памяти и духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения. «Этому придается большое значение. На сегодняшний день все ведущие исторические институты страны поддержали нас в стремлении учредить на федеральном уровне праздник независимости нашего государства, которая фактически началась здесь 537 лет назад», — подчеркнул заместитель губернатора.

Олег Калугин, говоря о значимости нового праздника, отметил: «Логично и справедливо, что мы начинаем праздновать День победного окончания стояния на Угре именно с молебна, с Владимирского скита — земли, где стояли русские войска, где наше российское государство обрело свою независимость, освободившись от оков ордынского ига».