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Пушков: Трамп «троллит» Ким Чен Ына

Политика

У него это не очень получается

Пушков: Трамп «троллит» Ким Чен Ына
Иван Шилов © ИА REGNUM
Дональд Трамп, Ким Чен Ын

Москва, 12 ноября 2017, 10:11 — REGNUM  Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что он якобы всеми силами пытается подружится с лидером Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ыном. Свое мнение на этот счет Пушков опубликовал сегодня, 12 ноября, на своей странице в сети микроблогов в Twitter.

Напомним, в своём Twitter Трамп как-то возмутился тем, что Ким Чен Ын назвал его «старым» и заявил, что никогда не называл северокорейского лидера «низеньким или толстым». Также Трамп добавил, что «пытается стать другом» Ким Чен Ыну.

На пресс-конференции в Ханое по итогам переговоров Трампа с президентом Вьетнама Чан Дай Куангом американского президента спросили, сможет ли он стать другом Ким Чен Ыну?

«Такая возможность всегда есть. Странные вещи случаются в жизни. Это было бы странно, но это возможно», — ответил Трамп.

По мнению Пушкова, заявления Трампа — «чистый троллинг».

«Я ведь так стараюсь подружиться с ним!» Эти слова Трампа о Ким Чен Ыне — чистый троллинг со стороны президента США. Невозможная дружба», — написал Пушков.

Стоит отметить, что Трамп и Ким Чен Ын, которые никогда не встречались лично, заочно обмениваются самыми нелестными высказываниями друг о друге.

Так, Трамп назвал Ким Чен Ына «маленьким человеком-ракетой, который выполняет миссию самоубийцы». При этом президент США с трибуны ООН заявил, что уничтожит Северную Корею, если она будет представлять угрозу для Америки.

В ответном заявлении Ким Чен Ын назвал речь Трампа «сумасшедшим бредом», а самого Трампа — «старым маразматиком» и «свихнувшимся стариком».

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