Россия и Филиппины подпишут соглашения в области транспорта и жнергетики

Манила, , 09:53 — REGNUM Российская Федерация и Филиппины могут подписать соглашения в области транспорта и атомной энергетики в ходе предстоящего визита председателя правительства России Дмитрия Медведева в Манилу. Об этом накануне, 11 ноября, заявил журналистам пресс-секретарь президента Филиппин Гарри Рок по итогам переговоров президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Филиппин Родриго Дутерте «на полях» саммита Азитаскто-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

По словам пресс-секретаря, российские компании хотели бы вести бизнес на Филиппинах в сфере энергетики. Кроме того, есть российские компании, которые бы хотели сотрудничать с Филиппинами в области атомной энергетики.

«Есть российские компании, которые хотят инвестировать в транспортные проекты, в том числе в строительство метрополитена», — отметил Рок.

Он отметил, что соответствующие соглашения могут быть подписаны в ходе саммита АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии), который открывается сегодня, 12 ноября, в Маниле. Россию там будет представлять Дмитрий Медведев.

Визит Медведева на Филиппины продлится три дня. 13 ноября Медведев должен выступить на первой сессии делового и инвестиционного саммита АСЕАН-2017 на тему: «Строим, строим, строим. Развитие инфраструктуры для строительства будущего».

Во второй половине дня 13 ноября запланирована встреча Медведева с Дутерте, по итогам которой должно состоятся подписание совместных документов.