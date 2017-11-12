Песков прокомментировал письмо из КНДР для Путина

Москва, , 08:33 — REGNUM Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал информацию ряда СМИ о том, что в октябре 2017 года делегация Корейской Народно-Демократической Республики передала представителям Российской Федерации письмо, в котором якобы заявлялось о готовности Северной Кореи нанести ядерный удар по США. Соответствующее заявление Песков сделал журналистам сегодня, 12 ноября.

«Мне об этом ничего неизвестно», — ответил Песков журналистам.

Напомним, ранее агентство РИА Новости со ссылкой на некий источник сообщило, что в ходе работы сессии Межпарламентского союза, делегация от КНДР передала спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко письмо для президента России Владимира Путина. В этом письме якобы было сказано о готовности Пхеньяна к нанесению ядерного удара по США.

Утверждается, что содержание этого письма было доведено до американской стороны. После этого Вашингтон якобы изменил свою позицию по КНДР.

Стоит отметить, что Матвиенко ранее заявляла, что Северную Корею опасно загонять в тупик. Она подчеркнула, что КНДР запугать не удастся. Вместо этого следует вывести Пхеньян на переговоры.

«Вот это задачей мирового сообщества должно быть, а не нагонять страх и угрозы в виде новых очередных учений у берегов КНДР», — отметила она.